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Published by lebarmy12 on جمعة, 07/03/2020 - 21:25
يقام قداس وجناز بمناسبة ذكرى أسبوع على وفاة العميد المتقاعد نزيه نجيم من ضباط الجيش اللبناني وذلك بتاريخ 5 / 7 / 2020 الساعة 9,00 في كنيسة مار يوسف الأنطونية – زحلة.
يقام قداس وجناز بمناسبة ذكرى أسبوع على وفاة العميد المتقاعد نزيه نجيم من ضباط الجيش اللبناني وذلك بتاريخ 5 / 7 / 2020 الساعة 9,00 في كنيسة مار يوسف الأنطونية – زحلة.
تقبل التعازي بعد الجناز لغاية الساعة 16,00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه.
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Date:
الجمعة, يوليو 3, 2020