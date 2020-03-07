يقام قداس وجناز بمناسبة ذكرى أسبوع على وفاة العميد المتقاعد نزيه نجيم من ضباط الجيش اللبناني وذلك بتاريخ 5 / 7 / 2020 الساعة 9,00 في كنيسة مار يوسف الأنطونية – زحلة.

تقبل التعازي بعد الجناز لغاية الساعة 16,00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه.