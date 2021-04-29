يقام بتاريخ 2 / 5 / 2021 الساعة 9.00 في كنيسة مار أنطونيوس الكبير - زحلة، قداس وجناز بمناسبة مرور أربعين يوماً على وفاة العميد المتقاعد طوني النجار من ضبّاط الجيش اللبناني.

تقبل التعازي بالتاريخ المذكور أعلاه طيلة النهار في منزل العميد المتقاعد المتوفّى الكائن في زحلة الراسية التحتا - قرب صيدلية عقيص.