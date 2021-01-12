مناقصة عامة

الساعة التاسعة من نهار الثلاثاء الواقـع في 11 /5 /2021 تجري وزارة الدفاع الوطني – المديرية العامة للإدارة- مصلحة الجغرافيا في قاعة المناقصات الكائنة في مبنى عفيف معيقل – أول طريق الحدت مناقصة عامة لتلزيم :

قرطاسية للمكاتب, المدارس واللوازم المكتبية الأخرى لصالح الجيش للعام 2021.

موضوع دفتر الشروط الخاص رقم 2/ م ع إ / م ج/2 تاريخ 9 /4 /2021.

يمكن لمن يرغب الإشتراك في المناقصة العامـة هذه الإطـلاع على دفتري الشروط الخاصة في المديريـة العامـة للإدارة – مصلحة الجغرافيا في مبنى عفيف معيقل خلال أوقات الدوام الرسمي .

ترسل العروض بالبريد المضمون المغفل الى العنوان التالي :

وزارة الدفاع الوطني – المديرية العامة للإدارة - مصلحة المالية - مكتب عقد النفقات – اليرزة .

يجب أن تصل عروض المتعهدين قبل الساعة الثانية عشرة من آخر يوم عمل يسبق اليوم المحدد للتلزيم .