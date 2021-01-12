الساعة الحادية عشرة من نهار الثلاثاء الواقع في 31 / 8 / 2021 تجري وزارة الدفاع الوطني – المديرية العامة للإدارة- مصلحة الجغرافيا في قاعة المناقصات الكائنة في مبنى عفيف معيقل – أول طريق الحدت مناقصة عامة لتلزيم : قرطاسية للمكاتب (حبر لطابعات التأليل) لصالح الجيش لعام 2021.

موضوع دفتر الشروط الخاص رقم 4/ م ع إ / م ج/2 تاريخ 26 / 7 / 2021.

يمكن لمن يرغب الإشتراك في المناقصة العامة هذه الإطلاع على دفتر الشروط الخاص في المديرية العامة للإدارة – مصلحة الجغرافيا في مبنى عفيف معيقل خلال أوقات الدوام الرسمي .

ترسل العروض بالبريد المضمون المغفل الى العنوان التالي :

وزارة الدفاع الوطني – المديرية العامة للإدارة - مصلحة المالية - مكتب عقد النفقات – اليرزة .يجب أن تصل عروض المتعهدين قبل الساعة الثانية عشرة من آخر يوم عمل يسبق اليوم المحدد للتلزيم .