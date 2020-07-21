مناقصة عامة



الساعـة الحادية عشرة من نهـار الثلاثاء الواقـع في 10 / 11 /2020 تجري وزارة الدفاع الوطني – المديرية العامة للإدارة - مصلحة العتاد في قاعة المناقصات الكائنة في مبنى عفيف معيقل – أول طريق الحدت مناقصة عامة لتلزيـم:

قطع بدل لصالح القوات البحرية لعام 2020.

موضوع دفتر الشروط الخاص رقم 19/ م ع إ / م ع /1 تاريخ 7 / 10 /2020.

يمكن لمن يرغب الإشتراك في المناقصة العامـة هذه الإطـلاع على دفتر الشروط الخاص في المديريـة العامـة للإدارة – مصلحة العتاد في مبنى عفيف معيقل خلال أوقات الدوام الرسمي .

ترسل العروض بالبريد المضمون المغفل الى العنوان التالي: وزارة الدفاع الوطني – المديرية العامة للإدارة - مصلحة المالية - مكتب عقد النفقات – اليرزة .

يجب أن تصل عروض المتعهدين قبل الساعة الثانية عشرة من آخر يوم عمل يسبق اليوم المحدد للتلزيم.