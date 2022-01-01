قطع بدل لصالح القوات البحرية لعام 2022

الأربعاء, 13 نيسان 2022

مناقصة عامة
 

الساعة الحادية عشرة من نهار الثلاثاء الواقع في 26/ 4 /2022 تجري وزارة الدفاع الوطني – المديرية العامة للإدارة- مصلحة العتاد في قاعة المناقصات الكائنة في مبنى عفيف معيقل – أول طريق الحدت مناقصة عامة لتلزيم: قطع بدل  لصالح القوات البحرية لعام 2022.
        

موضوع دفتر الشروط الخاص رقم 3/ م ع إ / م ع /1 تاريخ 24 /3/ 2022.        

يمكن لمن يرغب الإشتراك في المناقصة العامة هذه الإطلاع على دفتر الشروط الخاص في المديرية العامة  للإدارة – مصلحة العتاد في مبنى عفيف معيقل خلال أوقات الدوام الرسمي.

 

ترسل العروض بالبريد المضمون المغفل الى العنوان التالي:

وزارة الدفاع الوطني – المديرية العامة للإدارة - مصلحة المالية - مكتب عقد النفقات – اليرزة.  يجب أن تصل عروض المتعهدين قبل الساعة الثانية عشرة من آخر يوم عمل يسبق اليوم المحدد للتلزيم.                                                                                                 

 