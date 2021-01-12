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قطع بدل للآليات نوع ريو 2،5 و5 طن وللملالة م 113 للعام 2021
الثلاثاء, 24 آب 2021
الساعة التاسعة من نهار الاربعاء الواقع في 1 / 9 / 2021 تجري وزارة الدفاع الوطني– المديرية العامة للإدارة - مصلحةالعتاد في قاعة المناقصات الكائنة في مبنى عفيف معيقل – أول طريق الحدت مناقصة عامة لتلزيـم :قطع بدل للآليات نوع ريو 2،5 و5 طن وللملالة م 113 للعام 2021.
موضوع دفتر الشروط الخاص رقم 23/ م ع إ / م ع /1 تاريخ 9 / 6 / 2021.
يمكن لمن يرغب الإشتراك في المناقصات العامة هذه الإطلاع على دفاتر الشروط الخاصة في المديرية العامة للإدارة – مصلحة العتاد في مبنى عفيف معيقل خلال أوقات الدوام الرسمي .
ترسل العروض بالبريد المضمون المغفل الى العنوان التالي :
وزارة الدفاع الوطني – المديرية العامة للإدارة - مصلحة المالية - مكتب عقد النفقات – اليرزة .
يجب أن تصل عروض المتعهدين قبل الساعة الثانية عشرة من آخر يوم عمل يسبق اليوم المحدد للتلزيم .