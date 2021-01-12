الساعة التاسعة من نهار الاربعاء الواقع في 1 / 9 / 2021 تجري وزارة الدفاع الوطني– المديرية العامة للإدارة - مصلحةالعتاد في قاعة المناقصات الكائنة في مبنى عفيف معيقل – أول طريق الحدت مناقصة عامة لتلزيـم :قطع بدل للآليات نوع ريو 2،5 و5 طن وللملالة م 113 للعام 2021.

موضوع دفتر الشروط الخاص رقم 23/ م ع إ / م ع /1 تاريخ 9 / 6 / 2021.

يمكن لمن يرغب الإشتراك في المناقصات العامة هذه الإطلاع على دفاتر الشروط الخاصة في المديرية العامة للإدارة – مصلحة العتاد في مبنى عفيف معيقل خلال أوقات الدوام الرسمي .

ترسل العروض بالبريد المضمون المغفل الى العنوان التالي :

وزارة الدفاع الوطني – المديرية العامة للإدارة - مصلحة المالية - مكتب عقد النفقات – اليرزة .

يجب أن تصل عروض المتعهدين قبل الساعة الثانية عشرة من آخر يوم عمل يسبق اليوم المحدد للتلزيم .