قطع بدل للآليات نوع هامفي لعام 2019 / قطع بدل للآليات نوع ريو وناقلة الجند نوع م 113 لعام 2019

مناقصة عامة

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الساعة التاسعة من نهار الثلاثاء الواقع في26/ 11 /2019 تجري وزارة الدفاع الوطني– المديرية العامة للإدارة- مصلحة العتاد في قاعة المناقصات الكائنة في مبنى عفيف معيقل – أول طريق الحدت مناقصة عامة لتلزيـم :

قطع بدل للآليات نوع هامفي لعام 2019.



موضوع دفتر الشروط الخاص رقم 46/ م ع إ / م ع /1 تاريخ 27 /9 /2019.

الساعة الحادية عشرة من نهار الثلاثاء الواقع في26/11/2019 تجري وزارة الدفاع الوطني – المديرية العامةللإدارة- مصلحة العتاد في قاعة المناقصات الكائنة في مبنى عفيف معيقل – أول طريق الحدت مناقصة عامة



لتلزيم : قطع بدل للآليات نوع ريو وناقلة الجند نوع م 113 لعام 2019.

موضوع دفتر الشروط الخاص رقم 47/ م ع إ / م ع /1 تاريخ 27 /9 /2019.

يمكن لمن يرغب الإشتراك في المناقصة العامـة هذه الإطـلاع على دفتر الشروط الخاص في المديرية العـامة للإدارة – مصلحة العتاد في مبنى عفيف معيقل خلال أوقات الدوام الرسمي .

ترسل العروض بالبريد المضمون المغفل الى العنوان التالي :

وزارة الدفاع الوطني – المديرية العامة للإدارة - مصلحة المالية - مكتب عقد النفقات – اليرزة .

يجب أن تصل عروض المتعهدين قبل الساعة الثانية عشرة من آخر يوم عمل يسبق اليوم المحدد للتلزيم .