قطع بدل للطائرات نوع (AB212) لصالح القوات الجوية لعام 2021

الجمعة, 28 أيار 2021

  مناقصة عامة
 
الساعة التاسعة من نهار الخميس الواقع في 3/6/2021 تجري وزارة الدفاع الوطني– المديرية العامة للإدارة- مصلحة العتاد في قاعة المناقصات الكائنة في مبنى عفيف معيقل – أول طريق الحدت مناقصة عامة لتلزيـم : قطع بدل للطائرات نوع (AB212) لصالح القوات الجوية لعام 2021.
موضوع دفتر الشروط الخاص رقم 7/ م ع إ / م ع /1 تاريخ 11/3/2021.

 

يمكن لمن يرغب الإشتراك في المناقصات العامة  هذه الإطلاع على دفاتر الشروط الخاصة في المديرية العامة  للإدارة – مصلحة العتاد في مبنى عفيف معيقل خلال أوقات الدوام الرسمي .

 

ترسل العروض بالبريد المضمون المغفل الى العنوان التالي :
وزارة الدفاع الوطني – المديرية العامة للإدارة - مصلحة المالية - مكتب عقد النفقات – اليرزة .
يجب أن تصل عروض  المتعهدين قبل الساعة الثانية عشرة من آخر يوم عمل يسبق اليوم المحدد للتلزيم .