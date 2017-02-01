قوّة من الجيش دهمت منازل عدد من المطلوبين في محلة تل الأبيض – بعلبك

الأربعاء, 06 كانون الأول 2017

صدر عن قيادة الجيش– مديرية التوجيه البيان الآتي:

دهمت قوّة من الجيش صباح اليوم منازل عدد من المطلوبين في محلة تل الأبيض – بعلبك، حيث أوقفت المطلوب حسين مهدي زعيتر، وضبطت في الأماكن المداهمة كميّة من مادة حشيشة الكيف، ومعدات خاصة بتصنيع المادة المذكورة وحبوب الكابتاغون، و3 لوحات سيارات أجنبية، و5 كاميرات مراقبة، و5 أختام، بالإضافة إلى كمية من الأعتدة العسكرية والمعدات الأخرى.

تمّ تسليم الموقوف مع المضبوطات إلى المرجع المختص لإجراء اللازم.