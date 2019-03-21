قيادة الجيش تدعو إلى عدم التعرّض للحريّات العامة والشخصية

الجمعة, 25 تشرين الأول 2019

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

تكرّرت في الآونة الأخيرة بعض الممارسات المسيئة والمخالفة للقوانين من قبل بعض المعتصمين على الطرق تجاه مواطنين وعسكريين أثناء تنقلاتهم.

تحذّر قيادة الجيش من الاستمرار في اللجوء إلى هذه الوسائل والتعرّض للحرّيات العامة والشخصيّة، وإذ تذكّر القيادة بأنّ حريّة التعبير والتظاهر مُصانة بموجب الدستور، فإنّها تدعو إلى احترام حريّة التنقّل، والكفّ عن القيام بهذه الممارسات.