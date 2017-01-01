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قيادة الجيش تنعى العقيد في الخدمة الفعلية طوني مطر
الأربعاء, 05 تموز 2017
تنعى قيادة الجيش – مديرية التوجيه، العقيد في الخدمة الفعلية طوني مطر الذي توفي بتاريخه نتيجة مرض ألمَّ به، وفي ما يلي نبذة عن حياته:
- من مواليد 8/3/1967 الناعمة - الشوف.
- تطوع في الجيش بتاريخ 15/1/1990 ورقّي إلى رتبة ملازم اعتباراً من 23/4/1994، ثمّ تدرّج في الترقية حتى رتبة عقيد اعتباراً من 1/1/2017.
- حائز عدة أوسمة وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.
- تابع دورات دراسية مختلفة في الداخل والخارج.
- متأهل وله 3 أولاد.
ينقل الجثمان بتاريخ 6/7/2017 الساعة 10.00 من المستشفى العسكري المركزي إلى كنيسة مار الياس - الناعمة، حيث يقام المأتم عند الساعة 16.00 من التاريخ نفسه، ثم يوارى الثرى في مدافن العائلة.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده، وبتواريخ 7، 8 و9 / 7 / 2017 ابتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه.