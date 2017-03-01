قيادة الجيش تنعى العميد الركن المتقاعد ابراهيم الحاج

الأربعاء, 01 آذار 2017

تنعى قيادة الجيش - مديرية التوجيه، العميد الركن المتقاعد ابراهيم الحاج، الذي توفي بتاريخ 1/3/2017، وفي ما يلي نبذة عن حياته:

- من مواليد 4 / 2 / 1948 رميش- بنت جبيل.

- تطوع في الجيش بصفة تلميذ ضابط اعتباراً من 1 / 10 / 1967.

- رقي إلى رتبة ملازم اعتباراً من 1 / 8 / 1970، وتدرج في الترقية حتى رتبة عميد اعتباراً من 1 / 1 / 1997.

- حائز عدة أوسمة، وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئة عدة مرات.

- تابع عدة دورات دراسية في الداخل وفي الخارج.

- متأهل وله 3 أولاد.

يُنقل الجثمان بتاريخ 2 / 3 / 2017 الساعة 8.30 من مستشفى أوتيل ديو إلى كنيسة مار الياس – انطلياس، حيث يقام المأتم بالتاريخ نفسه عند الساعة 10.00، ثم يوارى الثرى في مدافن العائلة في بلدة رميش.

تُقبل التعازي بعد الدفن لغاية الساعة 19.00 وبتاريخ 3 / 3 / 2017 إعتباراً من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون كنيسة التجلي- رميش، وبتاريخي 4 و5 / 3 / 2017 أعتباراً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 19.00 في صالون كنيسة مار الياس- انطلياس.