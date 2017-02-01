قيادة الجيش تنعى العميد الركن المتقاعد جورج الحروق

السبت, 01 تموز 2017

تنعى قيادة الجيش - مديرية التوجيه، العميد الركن المتقاعد جورج الحروق، الذي توفي بتاريخ 30 /6/ 2017، وفي ما يلي نبذة عن حياته:

- من مواليد 19 /5/ 1933 زحلة.

- تطوع في الجيش بصفة تلميذ ضابط اعتباراً من 1 /10/ 1954.

- رقي إلى رتبة ملازم اعتباراً من 20/9/1957، وتدرج في الترقية حتى رتبة عميد اعتباراً من 1/1/ 1984.

- حائز عدة أوسمة، وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئة عدة مرات.

- تابع عدة دورات دراسية في الداخل وفي الخارج.

- متأهل وله 3 أولاد.

يُنقل الجثمان بتاريخ 2 /7/ 2017 الساعة 11.30 من مستشفى سان شارل – الحازمية حيث يقام المأتم بالتاريخ نفسه الساعة 16.00 في كنيسة دير مار الياس الطوق- زحلة.

تُقبل التعازي بتاريخي 2 و3 /7 /2017 إعتباراً من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 19.00 في صالون الدير المذكور أعلاه، وبتاريخ 4 /7/ 2017 إعتباراً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 19.00 في صالون دير بيت السيدة لرهبانية القلبين الأقدسين- الحدث – بولفار الرئيس كميل شمعون.