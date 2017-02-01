قيادة الجيش تنعى العميد الركن المتقاعد فواز مراد

الأحد, 19 آذار 2017

تنعى قيادة الجيش – مديرية التوجيه، العميد الركن المتقاعد فواز مراد، الذي توفي بتاريخ 18 / 3 /2017، وفي ما يلي نبذة عن حياته:

من مواليد: 6 / 8 /1954 حارة حريك- بعبدا.

تطوع في الجيش اعتباراً من 1 / 10 /1973، ورقّي إلى رتبة ملازم اعتباراً من 1 / 7 /1976، ثمّ تدرّج في الترقية حتى رتبة عميد اعتباراً من 21 / 1 /1998.

حائز عدة أوسمة، وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.

تابع عدة دورات دراسية في الداخل وفي الخارج.

عازب.

ينقل الجثمان بتاريخ 19 / 3 /2017 الساعة 10.00 من المستشفى العسكري المركزي إلى منزله الكائن في بئر حسن حيث يقام المأتم الساعة 13,00، في جبانة بئر حسن – خلف مستشفى عكا.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخي 20 و 21 / 3 /2017 في منزل الفقيد الكائن في بئر حسن- شارع السفارات، وبتاريخ 22 / 3 /2017 اعتباراً من الساعة 15.00 ولغاية الساعة 18.00 في الجمعية الإسلامية للتخصص والتوجيه العلمي- خلف مبنى المديرية العامة لأمن الدولة.