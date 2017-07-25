قيادة الجيش تنعى العميد المتقاعد سمعان جرجس سعيد

الأربعاء, 26 تموز 2017

تنعى قيادة الجيش - مديرية التوجيه، العميد المتقاعد سمعان جرجس سعيد، الذي توفي بتاريخ 25/7/2017، وفي ما يلي نبذة عن حياته:

من مواليد 1/7/1923 مشان - جبيل.

تطوع في الجيش بصفة تلميذ ضابط اعتباراً من 1/10/1944

رقي إلى رتبة ملازم اعتباراً من 1/10/1946، وتدرج في الترقية حتى رتبة عميد اعتباراً 1/7/1975.

- حائز عدة أوسمة، وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.

- تابع عدة دورات دراسية في الداخل وفي الخارج.

- متأهل وله 3 أولاد.

يُنقل الجثمان بتاريخ 27/7/2017 الساعة 9.00 من مستشفى سيدة مارتين – جبيل إلى منزل الفقيد الكائن في بلدة مشان – جبيل، حيث يقام المأتم بالتاريخ نفسه الساعة 17.00 في كنيسة سيدة الانتقال، ثم يوارى الثرى في مدافن العائلة.

تُقبل التعازي بتاريخي 26و27/7/2017 في منزل الفقيد الكائن في البلدة المذكورة، وبتاريخ 28/7/2017 إعتباراً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00 في كاتدرائية مار جرجس المارونية - بيروت.