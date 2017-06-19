قيادة الجيش تنعى العميد محمد فواز

الجمعة, 23 حزيران 2017

تنعى قيادة الجيش – مديرية التوجيه، العميد في الخدمة الفعلية محمد فواز الذي توفي أثناء معالجته في الخارج بتاريخ 19/6/2017 نتيجة مرض عضال، وفي ما يلي نبذة عن حياته:

- من مواليد 25/4/1963 بيروت.

- تطوع في الجيش بتاريخ 9/1/1984 ورقّي إلى رتبة ملازم اعتباراً من 1/8/1986، ثمّ تدرّج في الترقية حتى رتبة عميد اعتباراً من 1/1/2016.

- حائز عدة أوسمة، وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.

- تابع دورات دراسية مختلفة في الداخل والخارج.

- متأهل وله ولدان.

ينقل الجثمان من مطار رفيق الحريري الدولي بتاريخ 24/6/2017 الساعة 0.30 فجراً إلى المستشفى العسكري المركزي، ثم ينقل إلى بلدة تبنين - الحي التحتاني، ليقام المأتم عند الساعة 15.30، ثم يوارى الثرى في جبانة البلدة.

تقبل التعازي بتاريخي 25 و26/6/2017 في منزل الحاج مصطفى قدوح الكائن في البلدة المذكورة، مع إقامة مجلس فاتحة الساعة 17.30، وبتاريخ 29/6/2017 اعتباراً من الساعة 15.00 ولغاية الساعة 19.00 في الجمعية الإسلامية للتخصص والتوجيه العلمي - الرملة البيضاء، وتقام ذكرى مرور إسبوع على وفاته بتاريخ 2/7/2017 الساعة 10.00 في حسينية البلدة المذكورة.