قيادة الجيش تنعي العميد الطبيب المتقاعد جهاد حمدان

الثلاثاء, 26 كانون الأول 2017

تنعى قيادة الجيش - مديرية التوجيه، العميد الطبيب المتقاعد جهاد حمدان، الذي توفي بتاريخ 25 / 12 / 2017، وفي ما يلي نبذة عن حياته:

- من مواليد: 01 / 03 / 1954 الغبيري - بعبدا.

- تطوّع في الجيش بصفة ملازم أول طبيب بتاريخ 17 / 07 / 1983، ثم تدرّج في الترقية حتى رتبة عميد اعتباراً من 01 / 07 / 2008.

- حائز عدة أوسمة، وتنويه العماد قائد الجيش عدة مرات.

- تابع عدة دورات دراسية في الداخل وفي الخارج.

- متأهل وله 3 أولاد.



يُنقل الجثمان بتاريخ 27 / 12 / 2017 الساعة 9,00 من المستشفى العسكري المركزي إلى جبانة روضة الشهيدين- الغبيري، حيث يقام المأتم بالتاريخ نفسه عند الساعة 11,00.

تُقبل التعازي قبل الدفن وبعده إعتباراً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 15.00، في حسينية روضة الشهيدين - الغبيري، وبتاريخ 28 / 12 / 2017 في منزل الفقيد الكائن في عين الرمانة – الشارع العريض – مقابل مدرسة الحكمة – بناية بدير الطابق السادس، وبتاريخ 29 / 12 / 2017 إبتداءً من الساعة 15.00 ولغاية الساعة 18.00 في الجمعية الإسلامية للتخصص والتوجيه العلمي – خلف مبنى المديرية العامة لأمن الدولة.