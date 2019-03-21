قيادة الجيش تنفي تسجيلات على وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي

الأربعاء, 23 تشرين الأول 2019

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

تداول بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي تسجيلات تتحدّث عن نقص في الطعام يعاني منه العسكريون المنتشرون في عدد من المناطق اللبنانية.

إذ تشكر قيادة الجيش المواطنين على عاطفتهم النبيلة تجاه العسكريين تؤكّد أنّ كل المتطلّبات الغذائيّة واللوجستيّة للألوية والأفواج والوحدات مؤمّنة كالمعتاد، متمنيّةً على المواطنين عدم الانجرار خلف الشائعات التي تحاول النيل من سمعة الجيش وتسيء إلى معنويّات أفراده.