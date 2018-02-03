قيام مطلوب بتسليم نفسه إلى مديرية المخابرات

الخميس, 19 تموز 2018

صدر عن قيادة الجيش– مديرية التوجيه، البيان الآتي:

نتيجة المتابعة، سلّم الفلسطيني زياد أمين الشهابي من مخيم عين الحلوة نفسه إلى مديرية المخابرات وهو شقيق الإرهابي في تنظيم القاعدة أسامة الشهابي وعمل لصالحه، ولارتباطه بإرهابيين داخل المخيم المذكور، بالإضافة إلى صدور ملاحقات قضائية بحقه لاشتراكه مع آخرين على تأليف عصابة مسلحة والقيام بأعمال إجرامية وإرهابية ونقل أسلحة وذخائر وإطلاق النار على الجيش في العام 2008.

بوشر التحقيق بإشراف القضاء المختص.