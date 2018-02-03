كلمة معالي وزير الدفاع الوطني يعقوب رياض الصراف لمناسبة عيد الجيش الثالث والسبعين

الثلاثاء, 31 تموز 2018

اليوم، يقف اللبنانيون جميعاً ليؤدوا التحية إلى أهل الشرف والتضحية والوفاء.

اليوم، يقف الجميع نساءً ورجالاً وأطفالاً وشيوخاً إجلالاً وتقديراً للبطولات التي سطّرها جنود الجيش اللبناني.

اليوم، لن ننسى أبداً أولئك الذين حفروا أسماءهم على لوحة من مجد بدم الشهادة.

وفي كل يوم، ننحني أمام الجهود التي يبذلها جيشنا للحفاظ على الأمن والاستقرار على امتداد مساحة الوطن.

في هذا اليوم، الذي تمتزج رائحته برائحة الكرامة والعزة والعنفوان، أتوجه بالمعايدة إلى فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ربان السفينة، وإلى قيادة الجيش الحكيمة وإلى جميع ضباط ورتباء وأفراد الجيش اللبناني،

وإلى عائلاتهم وعائلات الشهداء الذين قدموا حياتهم من أجل أن يحيا الوطن وأن نعيش بأمان وسلام.