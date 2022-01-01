لائحة بالناجحين في اختبار التقدير للدخول الى الكلية الحربية والمؤهلين لتنفيذ الإختبارات الخطية

الثلاثاء, 28 تشرين الثاني 2023

لائحة بالناجحين في اختبار التقدير للدخول الى الكلية الحربية والمؤهلين لتنفيذ الإختبارات الخطية