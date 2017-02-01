مناقصة عامة

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الساعـة التاسعة من نهـار الثلاثاء الواقـع في 28 /1 /2020 تجري وزارة الدفـاع الوطني – المديريـة العامـة للإدارة- مصلحة العتاد في قاعة المناقصات الكائنة في مبنى عفيف معيقل – أول طريق الحدت مناقصة عامة لتلزيـم : لتلزيم زيوت وشحوم لصالح الجيش خلال العام 2019.



موضوع دفتر الشروط الخاص رقم 70/ م ع إ / م ع /1 تاريخ 26 /12 /2019.

يمكن لمن يرغب الإـشتراك في المناقصة العامـة هذه الإطـلاع على دفتر الشـروط الخاص في المديرية العامة لـلإدارة – مصلحة العتاد في مبنى عفيف معيقل خلال أوقات الدوام الرسمي .

ترسل العروض بالبريد المضمون المغفل الى العنوان التالي :

وزارة الدفاع الوطني – المديرية العامة للإدارة - مصلحة المالية - مكتب عقد النفقات – اليرزة .

يجب أن تصل عروض المتعهدين قبل الساعة الثانية عشرة من آخر يوم عمل يسبق اليوم المحدد للتلزيم .