توفي بتاريخ 13 / 3 / 2020 الرقيب المتقاعد ميشال غضبان والد المؤهل أول روني غضبان من أركان الجيش للعديد-جهاز الرعاية والشؤون الاجتماعية للعسكريين القدامى.

يقام المأتم بتاريخ 14 / 3 / 2020 الساعة 15.00 في كنيسة سيدة رأس بعلبك العجائبية.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده إبتداءً من الساعة 9.00 ولغاية الساعة 18.00 وبتاريخ 15 / 3 / 2020 إبتداءً من الساعة 9.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه.