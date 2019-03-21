لقاءات قائد الجيش العماد جوزاف عون في الولايات المتحدة الأميركية

الخميس, 16 أيار 2019

تابع قائد الجيش العماد جوزاف عون لقاءاته في الولايات المتحدة الأميركية، على هامش الاجتماع السنوي لتقييم المساعدات الأميركية للجيش اللبناني، بداية مع مسؤول لجنة الاعتمادات العسكرية المنبثقة من وزارة الخارجية في الكونعرس هارولد روجرز الذي زار لبنان مراراً، وأكّد للعماد عون أنه يسعى لاستمرار الدعم الأميركي للجيش، ثم مع السيناتور من أصل لبناني دارين لحّود الذي تطرق إلى الوضع العام في المنطقة وتداعياته على لبنان وبخاصة النازحين السوريين، مشدّداً على دور الجيش في المحافظة على الاستقرار الداخلي.

أما عضو لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس آدم كينسينغر والذي زار لبنان منذ فترة منتدباً من قبل الأمم المتحدة، فقد أكّد للعماد عون أن بلاده قد تلجأ إلى تخفيض موازنات بعض الجيوش التي تدعمها، باستثناء الجيش اللبناني، لاقتناعها بضرورة استمرار دعمه حفاظاً على الأمن والاستقرار في لبنان.

كما التقى العماد عون رئيس لجنة العلاقات الدولية في مجلس النواب جايمس ريش، ورئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب جان شاهين.