لقاءات قائد الجيش خلال زيارته إلى الولايات المتحدة الأميركية

الأربعاء, 12 حزيران 2024

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

التقى قائد الجيش العماد جوزاف عون خلال زيارته إلى الولايات المتحدة الأميركية رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأميركي السيناتور Jack Reed ورئيس هيئة أركان الجيوش الأميركية المشتركة General Charles Q. Brown Jr.، وفريق العمل الأميركي من أجل لبنان ATFL، وتناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة وسبل دعم الجيش خلال المرحلة الاستثنائية الراهنة.