لقاءات قائد الجيش في الولايات المتحدة الأميركية

الخميس, 04 تشرين الثاني 2021

واصل قائد الجيش العماد جوزاف عون لقاءاته في الولايات المتحدة الاميركية واجتمع إلى رئيسة لجنة الموازنة في الحزب الجمهوري في الكونغرس Kay Granger، كما التقى تجمع الصداقة الأميركية - اللبنانية الذي يضم نواباً من أصل لبناني بينهم دارين لحود وداريل عيسى. وفي لقاءات العماد عون أيضاً اجتماع مع السيناتور Chris Murphy، ورئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ السناتور Bob Menendez وعضو اللجنة السيناتور James Risch، بالإضافة إلى السناتور John Ossoff.

اللقاءات بمجملها تمحورت حول الأوضاع العامة في لبنان وتأثيراتها على المؤسسة العسكرية، وبحث السبل الآيلة إلى مساعدتها ودعمها لتتمكن من اجتياز هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها لبنان.

كما تم التشديد خلال هذه اللقاءات على أهمية الإستقرار الأمني في لبنان وإشادة بدور الجيش في الحفاظ على الأمن رغم حدّة الظروف التي يمر بها العسكريون وقساوتها.