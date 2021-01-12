لقاءات نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع ووزيرة الخارجية والمغتربين بالوكالة في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر

الأربعاء, 02 حزيران 2021

عقدت نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع ووزيرة الخارجية والمغتربين بالوكالة في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر اجتماعاً حول الاجراءات المتعلقة بمحطة الحاويات والشركات في مرفأ بيروت بحضور مدير عام النقل السيد أحمد تامر يرافقه السيد علي حيدر ونقابة الوكلاء البحريين التي ضمت السادة كارلوس شويري وخيرالله الزين وشادي حكيم ومروان اليمن، والشركات المشغلة في مرفأ بيروت وضمت السادة يوسف المصري وجورج شاهين وزياد كنعان كما شارك في الاجتماع ممثلين عن الجيش اللبناني.

الاجتماع تناول الاجراءات المتعلقة بعملية استيراد وتصدير المواد الخطرة في مرفأ بيروت عبر الترانزيت، واستمعت الوزيرة عكر إلى مطالب المجتمعين حول التعديلات المتعلقة بالاقتراحات المرسلة من وزارة الدفاع لجهة كيفية التعامل مع هذه المواد.

وخلص الاجتماع إلى طلب وزارة الدفاع برفع مقترحاتهم لدرسها من قبل قيادة الجيش ووزارتي المالية والأشغال ليبنى على الشيء مقتضاه.