لقاءات نائب رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الدفاع في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر

الثلاثاء, 18 أيار 2021

عقدت نائب رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الدفاع في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر إجتماعاً بحضور ممثلة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان السيدة سيلين مويرود يرافقها الفريق التقني المؤلف من السيد أركان سبلاني والسيدة جيهان سعود والسيدة منال مسلم، كما حضرالإجتماع المستشار القانوني للوزيرة عكر المحامي نديم عبود والمحامية تاتيانا حمية.

الإجتماع تناول كيفية التعاون في موضوع القوانين والمراسيم التطبيقية المتعلقة بها.

الوزيرة عكر إستقبلت أيضاً السفير البريطاني في لبنان مارتن لونغدن وجرى البحث في الأوضاع العامة والتطورات والعلاقات الثنائية بين البلدين والمساعدات التي تقدمها بريطانيا للبنان.