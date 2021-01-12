لقاءات نائب رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الدفاع ووزيرة الخارجية والمغتربين بالوكالة في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر في ألمانيا

الخميس, 01 تموز 2021

زارت نائب رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الدفاع ووزيرة الخارجية والمغتربين بالوكالة في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر ألمانيا، حيث عقدت في العاصمة الألمانية برلين محادثات مع وزير الخارجية الألمانية هايكو ماس بحضور سفير لبنان في المانيا مصطفى أديب.

وتناول البحث بين الجانبين العلاقات الثنائية بين البلدين والأوضاع في لبنان والمنطقة، وجرى عرض للمشاريع التي نفذتها ألمانيا في لبنان وتداعيات النزوح السوري إضافة إلى كيفية مساعدة لبنان على تخطي الأزمة الراهنة.

وأبدى الوزير ماس إستعداد بلاده لمساعدة لبنان في عدة مجالات بالتعاون مع الإتحاد الأوروبي، لا سيما وأن المانيا تحتل المرتبة الثانية بين الدول الداعمة للبنان.

الوزيرة عكر نوهت بالعلاقات التاريخية والمميزة بين البلدين، وبالمساعدات والدعم الكبير الذي حظي به لبنان من قبل ألمانيا على مدى السنوات الماضية لا سيما عقب إنفجار مرفأ بيروت، وشكرت الدولة الألمانية حكومة وشعباً على الإهتمام والدعم المتواصل للبنان على الصعيدين الإقتصادي والإنساني.

الوزيرة عكر إلتقت كذلك وزير شؤون الدفاع الألماني توماس سيلبرهوم لوجود وزيرة الدفاع أنغريت كرامب كارنباور خارج البلاد، وجرى عرض للأوضاع في لبنان لا سيما أوضاع الجيش اللبناني في ظل الظروف الراهنة وإمكانية تقديم المساعدات.

وتناول البحث أيضاً المساعدات التي قدمتها ألمانيا للبحرية اللبنانية بعد إنفجار مرفأ بيروت حيث تم توقيع ثلاث اتفاقيات تتعلق بإعادة إعمار مرفأ القاعدة البحرية وإنشاء مدرسة للتدريب، وتقديم رادار خاص بالبحرية.

وتلقت الوزيرة عكر دعوة من وزيرة الدفاع الألمانية لحضور المؤتمر الأول لوزيرات الدفاع النساء والذي سيعقد في شهر آب المقبل في برلين.

كما إلتقت الوزيرة عكر وزير الدولة لشؤون التنمية والتعاون الدولي نوربرت بارتلي لوجود وزير شؤون التنمية والتعاون الدولي أيضاً خارج البلاد، وجرى عرض للمشاريع التي تنفذها المؤسسة الألمانية للتنمية الدولية، كما تم البحث في برنامج RF (3). وأبدى الوزير نوربرت إستعداد الشركات الألمانية لإجراء دراسة حول إعادة إعمار مرفأ بيروت.

وأجتمعت الوزيرة عكر أيضاً مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الألماني نوربرت روتجن وبحثت معه شؤوناً سياسية إضافة الى العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها.

ولبت الوزيرة عكر دعوة السفير اللبناني في ألمانيا مصطفى أديب الى مأدبة العشاء التي أقامها على شرفها بحضور السفراء العرب المعتمدين في ألمانيا.