لقاء تكريمي لعائلات العسكريين شهداء ساحة الشرف بحضور قائد الجيش

الثلاثاء, 31 كانون الأول 2024

بحضور قائد الجيش العماد جوزاف عون وعدد من الضباط، أُقيم في مبنى قيادة الجيش حفل تكريمي لعائلات العسكريين شهداء ساحة الشرف الذين استشهدوا في الجنوب خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على لبنان.

وأعرب قائد الجيش عن تعازيه لعائلات الشهداء، مثمّنًا تضحياتهم التي أنقذت لبنان خلال المرحلة الماضية الحافلة بالصعوبات، ومؤكدًا أن التضحية هي قدر العسكريين وواجبهم.

وقال: "تضحيات شهدائنا وسام على صدورنا، والمؤسسة العسكرية لا تنسى شهداءها الذين قدّموا أرواحهم دفاعًا عن الوطن وأمنه منذ نشأة الجيش حتى اليوم".

وأضاف: "أبناؤكم الشهداء هم أبناؤنا، وكرامة عائلاتهم هي في صلب مسؤوليات الجيش، ودماؤهم الطاهرة لن تذهب هدرًا، وواجبنا أن نحفظ إرثهم وتضحياتهم".

وختم متمنيًا أن تحمل الأعياد المجيدة الأمن السلام والاطمئنان للبنانيين.