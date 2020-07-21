لقاء نائب رئيس الحكومة وزيرة الدفاع الوطني زينة عكر مع نائب وزير الدبلوماسيَّة والانفتاح الاقتصادي اليوناني كوستاس فراغوجيانيس.

الأربعاء, 05 آب 2020

استقبلت نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع الوطني زينة عكر في مكتبها في الوزارة نائب وزير الدبلوماسيَّة والانفتاح الاقتصادي اليوناني كوستاس فراغوجيانيس بحضور وزير الخارجيَّة اللبناني شربل وهبة ومدير الشؤون السياسيَّة في وزارة الخارجيَّة غدي خوري ومستشار رئيس الجمهوريَّة أسامة خشَّاب. وجرى خلال اللقاء التداول في تداعيات الانفجار الذي حصل في مرفأ بيروت.

واستهلَّ فراغوجيانيس اللقاء بتعزية الوزيرين عكر ووهبة بالضحايا الذين سقطوا في الانفجار معربًا عن تضامن بلاده مع لبنان، وقد تجلَّى هذا التضامن في طائرة المساعدات التي وصلت إلى مطار بيروت حاملة على متنها فرق إنقاذ ومساعدات إنسانيَّة. وأكَّد فراغوجيانيس دعم اليونان ووقوفها إلى جانب لبنان في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها اقتصاديا وإنسانيا وصحياً، مشيراً إلى أنَّه بانتظار الحصول على قائمة بحاجات لبنان للعمل على تلبيتها.

الوزيرة عكر شكرت الضيف على هذا الدعم وأكدت أن دولاً أوروبية كثيرة اتَصلت بالجانب اللبناني لتقديم المساعدات معربة عن شكرها للجهات المانحة كافة.