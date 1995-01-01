مؤتمر صحفي لمعالي وزير الدفاع الوطني الاستاذ يعقوب رياض الصرّاف

السبت, 31 كانون الأول 2016

عقد معالي وزير الدفاع الوطني الاستاذ يعقوب رياض الصرّاف في مكتبه في اليرزة بعد ظهر اليوم مؤتمر صحفي تقدم به من اللبنانيين عامة ومن العسكريين خاصة مهنأً بحلول عيد رأس السنة الميلادية شاكراً فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس الحكومة على متابعتهما للأوضاع الأمنية عن كثب. كما شكر جميع القوى العملانية والأمنية المنتشرة على كامل الاراضي اللبنانية وخاصةً المرابضة على حدود الوطن في هذه الظروف المناخية الصعبة والتي فاق عديدها الستون ألف بين جيش وقوى أمن داخلي وأمن عام ودفاع مدني وصليب أحمر. وأثنى على جهودهم وتضحياتهم كي ينعم المواطنين بالأمن والاستقرار. وطلب من اللبنانيين عامة الالتزام بتوجيهات القوى الأمنية والتعاون التام معها طالباً منهم الابلاغ عن أي حدث على الارقام الساخنة التالية:

1701 وزارة الدفاع الوطني

125 الدفاع المدني

175 فوج الاطفاء

140 الصليب الاحمر

راجياً من الله عز وجل ان تعم الفرحة قلوب كل اللبنانيين.