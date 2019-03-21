- En
- Fr
- عربي
مادة بنزين الطيران لصالح القوات الجوية لعام 2019
مناقصة عامة
========
الساعـة التاسعة من نهـار الخميس الواقـع في 25 / 4 / 2019 تجري وزارة الدفـاع الوطني – المديريـة العامـة للإدارة- مصلحة العتاد في قاعة المناقصات الكائنة في مبنى عفيف معيقل – أول طريق الحدت مناقصة عامة لتلزيـم :
مادة بنزين الطيران لصالح القوات الجوية لعام 2019.
موضوع دفتر الشروط الخاص رقم 3/ م ع إ / م ع /1 تاريخ 30 / 1 / 2019.
يمكن لمن يرغب الإشتراك في المناقصة العامـة هذه الإطـلاع على دفتر الشروط الخاص في المديريـة العامـةللإدارة – مصلحة العتاد في مبنى عفيف معيقل خلال أوقات الدوام الرسمي .
ترسل العروض بالبريد المضمون المغفل الى العنوان التالي :
وزارة الدفاع الوطني – المديرية العامة للإدارة - مصلحة المالية - مكتب عقد النفقات – اليرزة .
يجب أن تصل عروض المتعهدين قبل الساعة الثانية عشرة من آخر يوم عمل يسبق اليوم المحدد للتلزيم .