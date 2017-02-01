مباراة يوم اللغة العربية بعنوان "جيش بلادي" في الكلية الحربية

السبت, 09 كانون الأول 2017

برعاية قائد الجيش العماد جوزاف عون ممثلاً بالعميد الركن جورج الحايك، نظّمت الجامعة الأنطونية بالتعاون مع الكلية الحربية، مباراة يوم اللغة العربية بعنوان "جيش بلادي" في الكلية المذكورة، وذلك بحضور أمين عام الجامعة الأنطونية الأب توفيق معتوق وعدد من أساتذتها وإدارييها، إلى جانب عدد من الضباط والمدعوّين.

وقد ألقى العميد الحايك كلمة بالمناسبة رحّب فيها بالحضور والمتبارين، وشكر للجامعة مبادرتها إلى إقامة المباراة، وأشار فيها إلى أهمية تحفيز الأجيال على استيعاب أصول اللغة العربية وقواعدها، والإبحار في معانيها الواسعة والعميقة، لا سيّما وأنّ الشعب اللبناني كان السبّاق بين الشعوب العربية في تطويرها، أسلوباً ومضموناً، عبر نخبٍ من الأكاديميين والشعراء والأدباء الذين حملوا لواءها عالياً حتى ذاع صيتهم في جهات الأرض الأربع. وأضاف: "إنّ أكثر ما نحتاج إليه في مسيرة بناء الوطن، هو زرع بذور الوعي والمعرفة والثقافة الوطنية الصحيحة في نفوس الأجيال، هذه الثقافة التي يجسّدها جنودنا على أرض الواقع، عرقاً وتضحيةً في ساحات الشرف والواجب، تجسّدونها أنتم في الجامعة الأنطونية كما في سائر جامعاتنا الوطنية، معرفةً والتزاماً، سواء عبر المناهج التعليمية والتربوية، أو من خلال المواقف الوطنية التي تطلّون بها على الصفحات والمنابر، تضامناً ثابتاً مع الجيش، ونبذاً للفئوية البغيضة ومختلف أشكال التعصّب والانغلاق، وإيماناً راسخاً بوحدة لبنان وسيادته واستقلاله".

كما ألقى رئيس الجامعة الأنطونية الأب الدكتور ميشال جلخ كلمة، أشار فيها إلى أنّ بين الجامعة والجيش اللبناني سمات وقواسم مشتركة جعلتنا اليوم نلتقي ونتشرّف أسرةً جامعيةً بزيارة هذه الكلية، منبت الضباط وموئل الأبطال، وأضاف أنّه من خلال إحياء يوم اللغة العربية، استرجعنا عبر نصٍّ لغوي وأدبي، تاريخ الجيش ومسار قادته الكبار، مفتخرين بهم وبالشهداء الأبرار، سائلين الله أن يبقى الجيش شعارنا وحامينا في الملمّات. ثم توجّه الأب جلخ بالشكر إلى قائد الجيش على رعايته هذا اليوم، وإلى قائد الكلية الحربية وضباطها على المساهمة في إنجازه.

وقد شارك في هذه المباراة عدد كبير من الضباط وتلامذة الضباط والعسكريين المتقاعدين، إلى جانب عدد من الشخصيات الإعلامية، وفي الختام تمّ توزيع الجوائز على الفائزين.