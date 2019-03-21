مناقصة عامة

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الساعـة الحادية عشرة من نهـار الاربعاء الواقـع في 8/ 5 / 2019 تجري وزارة الدفـاع الوطني – المديرية العامـة للإدارة- مصلحة القوامة في قاعة المناقصات الكائنة في مبنى عفيف معيقل – أول طريق الحدت مناقصة عامة لتلزيـم :

مبيدات لصالح الطبابة العسكرية لعام 2019.

موضوع دفتر الشروط الخاص رقم 2/ م ع إ / م ق/1 تاريخ 5 / 4 / 2019.

يمكن لمن يرغب الاشتراك في المناقصة العامة هذه الاطـلاع على دفتر الشروط الخاص في المديريـة العامـة للادارة – مصلحة القوامة في مبنى عفيف معيقل خلال اوقات الدوام الرسمي .

ترسل العروض بالبريد المضمون المغفل الى العنوان التالي :

وزارة الدفاع الوطني – المديرية العامة للادارة – مصلحة المالية – مكتب عقد النفقات – اليرزة .

يجب ان تصل عروض المتعهدين قبل الساعة الثانية عشرة من آخر يوم عمل يسبق اليوم المحدد للتلزيم .