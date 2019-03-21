مبيدات لصالح الطبابة العسكرية لعام 2019

الثلاثاء, 23 نيسان 2019

مناقصة عامة
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الساعـة الحادية عشرة من نهـار الاربعاء الواقـع في 8/  5 / 2019 تجري وزارة الدفـاع الوطني – المديرية العامـة للإدارة- مصلحة القوامة في قاعة المناقصات الكائنة في مبنى عفيف معيقل – أول طريق الحدت مناقصة عامة لتلزيـم :
مبيدات لصالح الطبابة العسكرية لعام 2019.

 

موضوع دفتر الشروط الخاص  رقم 2/ م ع إ / م ق/1 تاريخ 5 / 4 / 2019.

يمكن لمن يرغب الاشتراك في المناقصة العامة  هذه الاطـلاع على دفتر الشروط الخاص في المديريـة العامـة للادارة – مصلحة القوامة في مبنى عفيف معيقل خلال اوقات الدوام الرسمي .

 

ترسل العروض بالبريد المضمون المغفل الى العنوان التالي :

وزارة الدفاع الوطني – المديرية العامة للادارة – مصلحة المالية – مكتب عقد النفقات – اليرزة .
يجب ان تصل عروض  المتعهدين قبل الساعة الثانية عشرة من آخر يوم عمل يسبق اليوم المحدد للتلزيم .

 