مناقصة عامة

الساعـة الحادية عشرة من نهـار الثلاثاء الواقـع في 22 /9 /2020 تجري وزارة الدفاع الوطني – المديرية العامـة للإدارة- مصلحة القوامة في قاعة المناقصات الكائنة في مبنى عفيف معيقل – أول طريق الحدت مناقصة عامة لتلزيـم :

مبيدات لصالح الطبابة العسكرية لعام 2020.

موضوع دفتر الشروط الخاص رقم 1/ م ع إ / م ق/1 تاريخ 21 /8/ 2020.

يمكن لمن يرغب الاشتراك في المناقصة العامة هذه الاطـلاع على دفتر الشروط الخاص في المديريـة العامـة للادارة – مصلحة القوامة في مبنى عفيف معيقل خلال اوقات الدوام الرسمي .

ترسل العروض بالبريد المضمون المغفل الى العنوان التالي :

وزارة الدفاع الوطني – المديرية العامة للادارة – مكتب عقد النفقات – اليرزة .

يجب ان تصل عروض المتعهدين قبل الساعة الثانية عشرة من آخر يوم عمل يسبق اليوم المحدد للتلزيم .