- En
- Fr
- عربي
مبيدات لصالح الطبابة العسكرية لعام 2021
الجمعة, 23 نيسان 2021
مناقصة عامة
الساعة الحادية عشرة من نهار الثلاثاء الواقع في 4 /5 /2021 تجري وزارة الدفاع الوطني – المديرية العامة للإدارة- مصلحة القوامة في قاعة المناقصات الكائنة في مبنى عفيف معيقل – أول طريق الحدت مناقصة عامة لتلزيم:
مبيدات لصالح الطبابة العسكرية لعام 2021.
موضوع دفتر الشروط الخاص رقم 3/ م ع إ / م ق/1 تاريخ 30 /3 /2021.
يمكن لمن يرغب الاشتراك في المناقصة العامة هذه الاطلاع على دفتر الشروط الخاص في المديرية العامة للادارة – مصلحة القوامة في مبنى عفيف معيقل خلال اوقات الدوام الرسمي.
ترسل العروض بالبريد المضمون المغفل الى العنوان التالي:
وزارة الدفاع الوطني – المديرية العامة للادارة – مكتب عقد النفقات – اليرزة.
يجب ان تصل عروض المتعهدين قبل الساعة الثانية عشرة من آخر يوم عمل يسبق اليوم المحدد للتلزيم.