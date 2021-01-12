مبيدات لصالح الطبابة العسكرية لعام 2021

الجمعة, 23 نيسان 2021

مناقصة عامة

الساعة الحادية عشرة من نهار الثلاثاء الواقع في 4 /5 /2021 تجري وزارة الدفاع الوطني – المديرية العامة للإدارة- مصلحة القوامة في قاعة المناقصات الكائنة في مبنى عفيف معيقل – أول طريق الحدت مناقصة عامة لتلزيم:
 مبيدات لصالح الطبابة العسكرية لعام 2021.

موضوع دفتر الشروط الخاص رقم 3/ م ع إ / م ق/1 تاريخ 30 /3 /2021.

 

يمكن لمن يرغب الاشتراك في المناقصة العامة  هذه الاطلاع على دفتر الشروط الخاص في المديرية العامة للادارة – مصلحة القوامة في مبنى عفيف معيقل خلال اوقات الدوام الرسمي.

ترسل العروض بالبريد المضمون المغفل الى العنوان التالي:

وزارة الدفاع الوطني – المديرية العامة للادارة – مكتب عقد النفقات – اليرزة.
يجب ان تصل عروض  المتعهدين قبل الساعة الثانية عشرة من آخر يوم عمل يسبق اليوم المحدد للتلزيم.

 