مناقصة عامة

الساعة الحادية عشرة من نهار الثلاثاء الواقع في 4 /5 /2021 تجري وزارة الدفاع الوطني – المديرية العامة للإدارة- مصلحة القوامة في قاعة المناقصات الكائنة في مبنى عفيف معيقل – أول طريق الحدت مناقصة عامة لتلزيم:

مبيدات لصالح الطبابة العسكرية لعام 2021.

موضوع دفتر الشروط الخاص رقم 3/ م ع إ / م ق/1 تاريخ 30 /3 /2021.

يمكن لمن يرغب الاشتراك في المناقصة العامة هذه الاطلاع على دفتر الشروط الخاص في المديرية العامة للادارة – مصلحة القوامة في مبنى عفيف معيقل خلال اوقات الدوام الرسمي.

ترسل العروض بالبريد المضمون المغفل الى العنوان التالي:

وزارة الدفاع الوطني – المديرية العامة للادارة – مكتب عقد النفقات – اليرزة.

يجب ان تصل عروض المتعهدين قبل الساعة الثانية عشرة من آخر يوم عمل يسبق اليوم المحدد للتلزيم.