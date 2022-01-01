محاكاة حية لإدارة الأزمات في جونيه

الخميس, 27 حزيران 2024

حضر قائد الجيش العماد جوزاف عون في جونيه محاكاة حية لإدارة الأزمات، بهدف تعزيز الاستعداد والتنسيق بين المستجيبين الرئيسيين، نظمته جامعة الحكمة - كلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية، ويحاكي انفجار صهريج غاز ينتج عنه أضرار وسقوط ضحايا، ضمن إطار إدارة الكوارث والأزمات، والاستجابة السريعة من خلال إنقاذ المصابين ومكافحة الحرائق وتقديم الإسعافات الأولية الميدانية، مع الاستعانة بالاستطلاع الجوي لتقييم الأضرار وتحديد المناطق الحرجة، وجمع العينات وتحليل الأدلة.

وقد شارك في التمرين الفوج المجوقل والشرطة العسكرية والقوات الجوية في الجيش اللبناني، إلى جانب الصليب الأحمر اللبناني والدفاع المدني واتحاد بلديات كسروان - الفتوح وبلدية جونيه، بحضور راعي أبرشية بيروت المارونية المطران بولس عبد الساتر، والمدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطار ممثلًا وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، والنائب شوقي الدكاش، والوزير السابق دميانوس قطار، ورئيس اتحاد بلديات كسروان - الفتوح وبلدية جونيه جوان حبيش، وقائم مقام كسروان سيتريدا نبهان، ورئيس الصليب الأحمر اللبناني الدكتور أنطوان الزغبي، ورئيس جامعة الحكمة البروفيسور جورج نعمة، وعميد كلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية في الجامعة البروفيسور أنطونيوس أبو كسم، بالإضافة إلى شخصيات ديبلوماسية وعدد من الملحقين العسكريين.

وأكد البروفيسور أبو كسم أن التمرين يقوم على التعاون من أجل مجتمع آمن يحترم حقوق المواطنين وسلامتهم، وأنه يهدف إلى تحفيز روح التطوع لدى الشباب للانخراط في المؤسسات العسكرية والأمنية والإنسانية، شاكرًا الجيش على دوره في حماية الوطن.

من جهة أخرى، اعتبر رئيس بلدية جونيه أن التمرين يساهم بشكل أساسي في تعزيز التنسيق المسبق بين الأجهزة المعنية في حال حدوث أي طارئ.

واختُتم التمرين بعرض للفوج المجوقل والقوات الجوية.