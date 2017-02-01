مداهمة في محلة صبرا - الحي الغربي وتوقيف مطلوبَين بجرم إطلاق نار ورمي متفجرات

الأحد, 02 نيسان 2017

صدر عن قيادة الجيش- مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخه، حصل إشكال في محلة صبرا- الحي الغربي بين عددٍ من الأشخاص، تطوّر إلى تبادل إطلاق نار من أسلحة حربية، نجم عنه إصابة المدعو عصام العلي بجروح، نُقل على أثرها إلى أحد المستشفيات للمعالجة. وقد تدخلت قوة من الجيش وعملت على فرض الأمن وإعادة الوضع إلى طبيعته، كما نفّذت عمليات دهم في المنطقة، أسفرت عن توقيف المواطنَين عباس فضل درويش وحسن عباس درويش، المطلوبَين بجرم إطلاق نار ورمي متفجرات في أوقات سابقة.

تمّ تسليم الموقوفَين إلى المرجع المختص لإجراء اللازم، وتستمر قوى الجيش بتعقّب مطلقي النار لتوقيفهم وإحالتهم على القضاء المختص.