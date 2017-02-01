مداهمة في منطقة الهرمل وتوقيف مطلوبين وضبط أسلحة وذخائر

الجمعة, 24 شباط 2017

صدر عن قيادة الجيش- مديرية التوجيه البيان الآتي:

دهمت قوّة من الجيش فجر اليوم، أماكن عدد من المطلوبين في منطقة الهرمل، حيث أوقفت كلاً من المطلوبين: وليد صعب صعب وشقيقه علي، وحسين محمد صعب، وضبطت داخل منزل المدعو وليد: قاذف آر بي جي و5 قذائف و4 حشوات تابعة لها، ورمانة يدوية وبندقيتين حربيّتين نوع كلاشنكوف وبندقية نوع 36، ومسدساً حربياً، و8 بنادق صيد، و1556 طلقة خفيفة من عيارات مختلفة، بالإضافة إلى كمية من الأعتدة العسكرية المتنوعة وجهازي اتصال.

تم تسليم الموقوفين مع المضبوطات إلى المرجع المختص لإجراء اللازم.