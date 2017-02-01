توقيف مطلوبَين بجرم حيازة أسلحة حربية والاتجار بها في محلة تحويطة الغدير

الأربعاء, 06 كانون الأول 2017

صدر عن قيادة الجيش– مديرية التوجيه البيان الآتي:

دهمت دورية من مديرية المخابرات، مخرطة عائدة للمدعو حسن أحمد شور في محلة تحويطة الغدير – الضاحية الجنوبية، حيث تمكنت من توقيفه مع ولده أحمد، المطلوبَين بجرم حيازة أسلحة حربية والاتجار بها، وقد ضبطت داخل المخرطة المذكورة 7 بنادق حربية نوع كلاشنكوف و5 مسدسات وكميّة من الذخائر الخفيفة والأعتدة العسكرية المتنوعة.

تمّ تسليم الموقوفَين مع المضبوطات إلى المراجع المختصة لإجراء اللازم.