مداهمة منازل في بلدة الكنيسة - بعلبك وتوقيف مطلوبين وضبط أسلحة وذخائر ومخدرات

الثلاثاء, 07 آذار 2017

صدر عن قيادة الجيش- مديرية التوجيه البيان الآتي:

أثناء قيام قوّة من الجيش ليل أمس، بدهم منازل عدد من المطلوبين في بلدة الكنيسة - بعلبك، تعرّضت لإطلاق نار من قبل مسلحين، فردّت على مصادر النار بالمثل، ما أدى إلى مقتل المدعو قبلان جميل رحمة، وتمكنت قوى الجيش بعد عملية تفتيش من توقيف كل من المدعوين: حسن علي المقداد وعلي الهادي حسين زعيتر وبشار حسين زعيتر، الذين كانوا جميعاً في محيط الحادث. وضبطت في الأماكن المداهمة ثلاث بنادق حربية نوع كلاشينكوف ومسدساً وأربع رمانات يدوية، وكمية من المخدرات والمواد التي تستخدم في تصنيعها، بالإضافة إلى كمية من الذخائر والأعتدة العسكرية والأجهزة اللاسلكية وسيارتين نوع جيب شيروكي ومرسيدس من دون أوراق قانونية. كذلك، أوقفت قوى الجيش كلاً من المدعوين حيدر حسن جمال الدين شميس وحسن قاسم الحسيني وإبراهيم حسن دعيبس المقداد، الذين كانوا يستقلون سيارة نوع مرسيدس وحاولوا الفرار من عناصر الجيش.

تمّ تسليم الموقوفين مع المضبوطات إلى المرجع المختص لإجراء اللازم وبوشر التحقيق، فيما تستمر قوى الجيش بملاحقة المعتدين لتوقيفهم.