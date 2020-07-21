مداهمة وتوقيف اشخاص في منطقة الاوزاعي

الأحد, 11 تشرين الأول 2020

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، البيان الآتي:

دهمت دورية من مديرية المخابرات وقوة من الجيش منازل مطلوبين في منطقة الأوزاعي، لإرتكابهم جرائم: تأليف عصابة مسلحة، قطع الطرقات، القيام بأعمال سلب، تعاطي المخدرات وترويجها، سرقة الدرجات النارية وبيعها، وإطلاق النار، وأوقفت كلاًّ من: (ح.ح)، (ع.م)، (ه.م)، (م.ج) والسوري (م.ع.د)، وضبطت بحوزتهم: بندقيتين حربيتين نوع بومب أكشن، مسدساً حربياً ومواد مخدرة مختلفة.

سلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.