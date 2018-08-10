مداهمة وتوقيف مطلوب في بلدة بوداي - البقاع

الثلاثاء, 14 آب 2018

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخه، دهمت قوة من الجيش منازل عدد من المطلوبين في بلدة بوداي - البقاع، حيث صادرت حوالى 200 كلغ من مادة حشيشة الكيف، 4 رمانات يدوية، بندقية صيد، جهاز لاسلكي، بندقية م16 مع ذخيرة عائدة لها وأعتدة عسكرية مختلفة.

كما أوقفت المدعو ناصر محمود شمص، المطلوب توقيفه بموجب عدة وثائق بجرم تبادل إطلاق نار، وضبطت داخل منزله بندقية كلاشنكوف مع ذخيرة عائدة لها.

بوشر التحقيق مع الموقوفين، ويجري التقصي وملاحقة باقي المطلوبين لتوقيفهم.