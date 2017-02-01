مديرية المخابرات أحالت على القضاء المختص المدعو حسين محمد ياسين

الاثنين, 17 تموز 2017

صدر عن قيادة الجيش– مديرية التوجيه البيان الآتي:

أحالت مديرية المخابرات على القضاء المختص المدعو حسين محمد ياسين لانتمائه إلى مجموعة الإرهابي الموقوف أحمد الأسير، ولمشاركته إلى جانبها بالهجوم على حاجز الجيش اللبناني في عبرا بتاريخ 23 / 6 /2013، ولالتحاقه بصفوف التنظيمات الإرهابية ومشاركته إلى جانبها بأحداث عرسال بتاريخ 2 / 8 /2014، بالإضافة إلى عمله أمنياً لمصلحة التنظيمات المذكورة من خلال زرع عدة عبوات استهدفت آليات الجيش، ما أدى إلى استشهاد وجرح عدد من العسكريين.