مراسم تأبين الجندي Sean Rooney في مطار رفيق الحرير الدولي

الأحد, 18 كانون الأول 2022

أقيمت في مطار رفيق الحريري الدولي مراسم تأبين الجندي Sean Rooney من الكتيبة الإيرلندية العاملة ضمن قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، والذي استشهد بتاريخ 15/12/2022.

جرت المراسم بحضور قائد قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان الجنرال أرولدو لاثارو واللواء الركن بيار صعب عضو المجلس العسكري ممثلاً معالي وزير الدفاع الوطني موريس سليم وقائد الجيش ‎العماد جوزاف عون والسفيرة الإيرلندية في لبنان السيدة NUALA O'BRIEN ، إلى جانب ‎عدد من الضباط والمشاركين.

وبعدما أدّت ثلّة من الشرطة العسكرية وموسيقى الجيش التحية والتشريفات اللازمة، قلد اللواء الركن صعب أوسمة الحرب والجرحى والتقدير العسكري من الدرجة البرونزية للجندي Rooney، وقدم له التنويه باسم العماد قائد الجيش، ووضع على نعشه إكليلين من الزهر باسم معالي وزير الدفاع الوطني وقائد الجيش، ثم ألقى كلمة جاء فيها: "إن أيّ اعتداءٍ على اليونيفيل مهما كان حجمه هو اعتداءٌ على أمن بلدنا، كما أنّه مرفوضٌ مطلقًا من قبل اللبنانيّين. وسوف تبذل قيادة الجيش وباقي الأجهزة الأمنية أقصى طاقاتها لكشف ملابسات ما جرى في 15/12/2022 وسَوق كلّ من يثبت أنّه مُعتدٍ على عناصر اليونيفيل إلى العدالة لينال جزاءه."

من جهة أخرى، اعتبر الجنرال لاثارو أن الجندي Rooney ضحى بحياته أثناء تنفيذ مهمة حفظ السلام في جنوب لبنان، مؤكداً التزام اليونيفيل بمهمتها بهدف إرساء الاستقرار والسلام الدائم في الجنوب.