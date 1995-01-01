الخميس, 22 كانون الأول 2016

أقيمت قبل ظهر اليوم في اليرزة، مراسم تسليم وتسلم وزارة الدفاع الوطني بين دولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني السابق سمير مقبل والوزير يعقوب الصراف. وقد استهلّها الوزير الصراف بوضع إكليلٍ من الزهر على نصب شهداء الجيش في حرم الوزارة، ثم كان في استقباله لدى دخوله باحة الوزارة كل من قائد الجيش العماد جان قهوجي ورئيس الأركان اللواء الركن حاتم ملّاك وعدد من كبار الضباط، حيث أدّت له وحدات من القوات البحرية والجوية والشرطة العسكرية وموسيقى الجيش التشريفات اللازمة. بعد ذلك جرت في مبنى الوزارة مراسم التسليم والتسلم بين الوزيرين مقبل والصراف، ثم عقدا مؤتمراً صحفياً بحضور عدد من وسائل الإعلام.

وقد هنأ الوزير مقبل خلفه على توليه مسؤولياته الجديدة، متمنياً له التوفيق في مهماته، معرباً عن ثقته بمسيرته الوطنية، وقدرته على الارتقاء بأداء الوزارة وجميع المؤسسات التابعة لها، وتوجه بالتقدير إلى المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية على جهودها الجبارة في مواجهة الإرهاب والحفاظ على استقرار لبنان، في ظل الصراعات الكبيرة التي تشهدها المنطقة والتي طالت بشظاياها أوروبا والعالم.

من جهته شكر الوزير الصراف للوزير مقبل جهوده طوال فترة توليه الوزارة، ثم تناول الخطوط العريضة لسياسة الدفاع الوطني في المرحلة المقبلة، مؤكداً كلّ ما ورد في خطاب القسم، وقد جاء في كلمته:

اليوم وأنا أتسلّم مهمات وزارة الدفاع الوطني من دولة الرئيس سمير مقبل، لا بدّ من تحديد رؤيتنا بالعمل على تأكيد وحدة الدولة وأجهزتها وأحادية الإنتماء الوطني، والنأي عن النزاعات والصراعات الخارجية، وذلك لتأمين رغبة اللبنانيين في العيش معاً على قدم المساواة.

إنّ وحدتنا وانفتاحنا على بعضنا البعض وقبول رأي الآخر ومعتقده، هو رافد قوّة الجيش ومنعته، وبها نسدّ الثغرات التي قد تنفذ منها سموم الفتنة، من هنا ضرورة ابتعادنا عن التشرذم والتشنّج والفوضى.

أما مشروع تحصين وتعزيز الجيش وتطوير قدراته، فسيكون هاجسي وأولويّتي، ليصبح جيشنا قادراً على ردع كل أنواع الإعتداءات على وطننا، وليكون حارساً على أرضه، وحامياً إستقلاله وحافظاً سيادته.

كثيرة هي التحدّيات التي تنتظرنا، خصوصاً إنّنا نعيش في منظقة ساخنة، ولبنان ليس بمنأى عنها، لذلك فإنّ بلوغ الاستقرار الأمني لا يتمّ إلاّ بالتنسيق الكامل بين المؤسسات الأمنيّة والقضاء، وسنبذل في سبيل هذا الأمر كلّ الجهد. ونعوّل هنا على دور الوزير "سليم جريصاتي" وأنا على قناعة تامّة بأنّ لديه التوجّه عينه.

أمّا في الصراع مع إسرائيل، فإنّنا لن نألو جهداً ولن نوفّر مقاومةً، في سبيل تحرير ما تبقّى من أراضٍ لبنانيّة محتلة، وحماية وطننا من عدوّ ما زالت عينه على أرضنا ومياهنا ونفطنا.

بالتوازي سنتعامل مع الإرهاب استباقيّاً وردعيّاً وتصديا،ً حتى القضاء عليه، ونحارب معاً أنواع التطرّف.

أقف أمامكم اليوم، واضعاً نصب عيني قضيّة كبرى هي قضيّة عسكريينا المخطوفين، هذه القضيّة التي تقض مضجع كلّ لبناني. وأنا في المناسبة أتعهّد بمتابعة الجهد وتكثيف العمل بالتعاون مع قيادة الجيش وجميع القوى الأمنيّة لإعادتهم إلى ديارهم سالمين.