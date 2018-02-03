مناقصة عامة

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الساعة التاسعه من نهار الثلاثاء الواقع في 14 / 8 / 2018 تجري وزارة الدفاع الوطني – المديرية العامة للإدارة - مصلحة العتاد في قاعة المناقصات الكائنة في مبنى عفيف معيقل – أول طريق الحـدت مناقصة عامـة لتلزيـم :

مساعفة قطع بدل للطائرات نوع (Bulldog ) لصالح القوات الجوية لعام 2018.

موضوع دفتر الشروط الخاص رقم 40/ م ع إ / م ع/1 تاريخ 11 / 7 / 2018.

يمكن لمن يرغب الإشتراك في المناقصة العامـة هذه الإطـلاع على دفتر الشروط الخاص في المديريـة العامـة للإدارة – مصلحة العتاد في مبنى عفيف معيقل خلال أوقات الدوام الرسمي .

ترسل العروض بالبريد المضمون المغفل الى العنوان التالي :

وزارة الدفاع الوطني – المديرية العامة للإدارة - مصلحة المالية - مكتب عقد النفقات – اليرزة .

يجب أن تصل عروض المتعهدين قبل الساعة الثانية عشرة من آخر يوم عمل يسبق اليوم المحدد للتلزيم .