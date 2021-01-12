مشاركة رئيس الأركان بافتتاح المنتدى العسكري التقني الدولي الذي نظمته وزارة الدفاع الروسية في موسكو

الأربعاء, 25 آب 2021

شارك رئيس الأركان اللواء الركن أمين العرم ممثلاً وزيرة الدفاع الوطني السيدة زينة عكر وقائد الجيش العماد جوزاف عون على رأس وفد عسكري بافتتاح المنتدى العسكري التقني الدولي "الجيش - 2021" الذي نظمته وزارة الدفاع الروسية في موسكو، وعلى هامش المشاركة التقى اللواء الركن العرم في وزارة الدفاع الروسية برئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية ونائب وزير الدفاع الأول الفريق أول فاليري غيراسيموف، ونائب وزير الدفاع الفريق أول ألكسندر فومين وتناول البحث علاقات التعاون بين جيشي البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها.